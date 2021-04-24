شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية «النقل البحري» يستقبل وفدا من «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور إسماعيل عبدالغفار اسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفدا ضم المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة شفاء الأورمان، ومحمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان، والدكتور هانى حسين مدير مستشفي شفاء الاورمان، وذلك في مقر الاكاديمية بالقرية الذكية، بحضور عدد من قيادات وطلاب الاكاديمية نيابة عن زملائهم.

يأتى اللقاء بعد أيام قليلة من زيارة رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمستشفي شفاء الأورمان بالأقصر.

وقدم رئيس الأكاديمية تبرعا للمستشفي لشراء أحد الأجهزة الطبية الحديثة للمساهمة في علاج مرضي السرطان بالصعيد، كأول تعاون بين الأكاديمية ومستشفي شفاء الأورمان.

وأكد رئيس الأكاديمية أن هذا التعاون ياتى في إطار المسئولية المجتمعية للأكاديمية والتي تعد احدى الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية ولدعم صرح طبي عملاق يخدم ابناء الصعيد.

ووجه محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، لرئيس الأكاديمية العربية على دعمه لمرضي السرطان في الصعيد ودعمه لمستشفي شفاء الأورمان من خلال شراء جهاز ميكروسكوب إلكترونى، وذلك لدعم الخدمات الطبية والأبحاث التي تقوم بها المستشفي لخدمة المرضى.