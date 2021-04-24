شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: لا زيادة في تعريفة ركوب سيارات السيرفيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السبت، سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وإنتظام سير العمل بها مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيرس كورونا.

وشدد «عطية» في تصريحات صحفية على تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزام جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها سواء للنقل الداخلي أو الخارجي وخاصة أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.