شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: توريد أكثر من 17 ألف طن من الأقماح حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن توريد أكثر من 17 ألف طن حتي الآن من محصول القمح لموسم 2021 في ظل إنتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، موجهاً مسئولي الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام، بجانب التيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول بأعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة .

وشدد محافظ أسوان في تصريحات صحفية، السبت، على أهمية قيام اللجان المختصة بالإستلام بالتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع وخاصة أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتي شهدت خلال العام الحالة زيادة بنسبة 80 % نظراً لزيادة المساحات المنزرعة من القمح والتى وصلت إلى 104 ألف فدان .