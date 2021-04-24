شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة «حماية».. إطلاق المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالي النوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة وبنك القاهرة وcsr إيجبت وبإشراف وزارة التضامن الإجتماعى وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أطلقوا المرحلة الثانية من قوافل دعم أهالى النوبة ضمن مبادرة «حماية» لدعم المناطق الحدودية بتوزيع 398 نظارة طبية على أهالى قرية المنصورية مركز دراو والبدء في الأعداد لإجراء 50 عملية جراحة عيون مختلفة بالمجان تماماً لأهالى ممن تم توقيع الكشف الطبى على عيونهم في قافلة العيون الموسعة التي نفذتها المؤسسات الشريكة في المرحلة الأولى من القافلة قبل أسابيع قليلة.

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، في تصريحات صحفية، السبت، إن إطلاق المؤسسات الشريكة للمرحلة الثانية من قوافل دعم أهالينا في أسوان والنوبة تاتى إستكمالاً للمرحلة الأولى من القوافل التي شملت تقديم مساعدات إنسانية وطبية موسعة حيث تم تنظيم قافلة طبية موسعة في مجال الكشف على أمراض العيون لتشمل بجانب توقيع الكشف، تسليم الأدوية وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وعمليات جراحات العيون.

وأشار زمزم إلى أنه وبجانب تنظيم القافلة الطبية تم توزيع عدد 2000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية شتاء على الأهالي بأكثر من عشرين قرية من بينها قرى كشتيمنه غرب وتوشكى غرب والدكة والجرف والمضيق والمنصورية والشروانة قبلى وتوماس وعافية ودابواد وادندان وبلانة أول وتم ايضاً توزيع 1000 حقيبة وقاية من الإصابة بفيروس كورونا تشمل الحقيبة الواحدة 50 كمامة وزجاجتين كحل وصابون وفيتامين سى وزنك، وتم التوزيع على شرائح عمال النظافة في مراكز ومدن أسوان المختلفة .

من جانبها أكدت أيه عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة على أن قوافل مبادرة «حماية» لدعم المناطق الحدودية مستمرة في إستكمال تنفيذ أنشطتها الإنسانية والطبية الرائدة وان استهداف قرى النوبة ومن قبلها التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بحلايب والشلاتين والوادى الجديد ووسط سيناء يأتى تأكيداً على حرص حياة كريمة على تقديم الخدمات الإنسانية والطبية لكل مصرى مستحق على أرض مصر.

من جانبه أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أن شراكة البنك مع مؤسسات صناع الخير للتنمية وحياة كريمة لدعم القرى الأكثر احتياجا في جنوب مصر يأتى تأكيد على إهتمام البنك بالبعد المجتمعى الذي يعد محوراً أساسياً في خطة وسياسات العمل التي ينتهجها البنك، وسوف يستمر البنك في إطلاق كافة المبادرات الداعمة للمستحقين بمختلف محافظات الجمهورية نحو الوصول لحياة أفضل، وقد بدء البنك مع مؤسسة صناع الخير في تنمية وتطوير قرية سمطا بحرى بمركز دشنا بمحافظة قنا.

