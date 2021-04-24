شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: إعتماد 100 قسم طبي في 24 مستشفى ضمن برنامج الزمالة المصرية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه في إطار متابعة إعتماد جميع الأقسام الطبية بالمحافظة للتدريب ضمن برنامج الزمالة المصرية، قامت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، بإشراف منسق عام اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بالشرقية، بإعتماد ١٠٠ قسم طبي في عدد ٢٤ مستشفي عام ومركزي ونوعي بنطاق المحافظة، وذلك في تخصصات مختلفة منها «القلب، العناية المركزة، الباطنة، الجراحة العامة، جراحة التجميل، الأطفال، الكلي الصناعي، الرمد، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، التخدير، الأشعة، المعمل»، بالإضافة إلى إعتماد ١٥ مركز بالإدارات الصحية بالمحافظة، لتدريب أطباء صحة الأسرة ضمن برنامج الزمالة المصرية، وذلك في خلال عام منذ بدء عمل اللجنة الفرعية للبرنامج بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة أن مستشفي الزقازيق العام تم اعتماد تخصص الكلي الصناعي بها وهو قسم الكلي الوحيد المعتمد على مستوي مستشفيات محافظة الشرقية، هذا بجانب اعتماد تخصصات «القلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، والباطنة العامة، والعناية المركزة، والتخدير، والأطفال، والمعمل» بها ضمن برنامج الزمالة المصرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى التدريب والتعليم الطبي للأطباء بأحدث الوسائل العلمية، وتبادل الخبرات والمهارات العملية والعلمية للإرتقاء بمستوي الطبيب المصري، ويتيح الفرص لـ١٠٠% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا، لرفع كفاءة الأداء لمواكبة التطور في الخدمة الصحية، وتكوين كوادر طبية قادرة على تقديم أفضل خدمة طبية للمريض المصري.

وأشار أن وزيرة الصحة والسكان قامت بتدشين فروع للزمالة المصرية بجميع محافظات الجمهورية تيسيراً على الأطباء، والحصول على التدريب المهني، وتجنب مشقات الانتقال والسفر لمسافات طويلة، حيث إنه على مدار ٢٢ عام لم يكن للزمالة المصرية سوى الفرع الرئيسي بالقاهرة، وقامت معالي الوزيرة بإطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية بالتعاون مع منصات التعليم الطبي العالمية، والتي تعد من الهدايا القيمة للأطباء واحتفالاً بيوم الطبيب المصري، وياتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والعنصر البشري، وبما يساهم في رفع كفاءة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظات الجمهورية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لوزيرة الصحة على هذا الحلم والأمل الذي تحقق بفضل توجيهات معاليها، وعلي أيدي شباب مخلصين من أطباء هذا الجيل والخبرات الحالية الموجودة بوزارة الصحة، مؤكدًا على دعم معالي الوزيرة المتواصل للأطباء، وجميع الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوى أداء الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.