«تموين الإسكندرية»: محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إن جميع محطات الوقود المنتشرة على مستوى المحافظة والبالغ عددها 150 محطة التزمت بقرار وزارة البترول بالتسعيرة الجديدة لبنزين 92 و95، مشيرا إلى أنه على مدار اليوم يقوم رجال الرقابة التجارية والرقابة التموينية على مستوى المحافظة بحملات على جميع محطات تموين السيارات بجميع أرجاء الإسكندرية.

وأوضح «سعد الله» في تصريحات صحفية، السبت، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي إخطار أو شكوى بعدم توافر المنتجات البترولية أو وجود تكدس أو تلاعب بالأسعار، مشددًا على تسيير الحملات منذ الصباح لمتابعة التسعيرة الجديدة من قبل اللجنة المختصة بالتسعير للمواد البترولية .

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع أبريل/ يونيو 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم كالآتي: 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

وقرر وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 650 قرشًا.

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، حيث حدد الوزير سعر بيع لتر البنزين 92 اوكتين تسليم المستهلك بسعر 775 قرشًا شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

كما تحدد سعر بيع لتر البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 875 قرشًا، شاملًا الضريبة على القيمة المضافة.

ويعمل بهذا القرار بحسب الوقائع المصرية بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 23 أبريل 2021.

وتم تحديد الأسعار الجديدة للمواد البترولية ابتداء من الساعة العاشرة صباح اليوم طبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠٢١ وذلك كالاتى :

بنزين ٩٥ سعر اللتر ٨٧٥ قرش

بنزين ٩٢ سعر اللتر ٧٧٥ قرش

بنزين ٨٠ سعر اللتر ٦٥٠ قرش

يستمر ثبات العمل باسعار السولار والكيروسين والمازوت كما هو.

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)

"تموين الاسكندرية": محطات الوقود التزمت بالتسعيرة الجديدة للبنزين .. ولم شكاوى بوجود تلاعب بالاسعار (صور)