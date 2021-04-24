شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أفريقي موحد تجاه «الباسبور الأخضر» كشرط للسفر الدولي والدخول لبعض البلدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت الدكتورة أماني أبوزيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي، على التداعيات السلبية التي تواجه بعض الدول للعمل بما يعرف بـ «الباسبور الأخضر» الذي يتيح لمن حصلوا على التطعيم باللقاح الخاص بفيروس كورونا حرية السفر والانتقال ودخول بعض الدول، وذلك بالنظر لتداعيات هذا الأمر على المستوى الاقتصادي، وحرية التنقل للمواطنين الأفارقة وعلى شركات الطيران الأفريقية بصفة، خاصة التي تأثرت بشكل كبير على مدي العام الماضي جراء انتشار جائحة كورونا ولم تتعافي من هذه التداعيات حتي الآن .

وقالت الدكتورة أماني أبوزيد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: إن قيام بعض الدول باستحداث قواعد جديدة للسفر الدولي والدخول إلى أراضيها وثيقة تؤكد حصول حاملها على لقاح ضد فيروس كورونا أو ما يسمى «الباسبور الأخضر«

ويصعب حركة السفر والانتقال خاصة للأفارقة في ضوء أن جلب أو تصنيع الكميات الكافية للتطعيمات وأجراء هذه التطعيمات ما زال في بداياته في معظم دول القارة، فضلا عن أن القواعد الاسترشادية والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي للسماح باعادة النقل الجوي ووافقت عليها المنظمة العالمية للطيران الجوي والمنظمة العالمية لشركات الطيران وأيضا الاتحاد الأفريقي، اعتمدت على شهادات التحليل السلبية.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية، أصدرت تصريحا الأسبوع الماضي بعدم اللجوء الباسبور الأخضر كشرط للسفر الدولي، وأطلقت تحذيرات متعددة حول عدم وجود عدالة في توزيع اللقاحات بين دول العالم المختلفة.

وأوضحت مفوض الطاقة والبنية التحتية، أن كافة أجهزة ومنظمات الاتحاد الأفريقي تعمل بشكل متواصل بالتعاون الوثيق مع المركز الأفريقي للوقاية والحد من الأمراض والأوبئة لتوفير كميات كبيرة من اللقاحات لكافة دول القارة من ناحية، وأيضا للسماح للأعمال والاقتصاديات الأفريقية باستعادة عافيتها بعد التباطوء الناتج عن تداعيات الجائحة.

وقالت مفوضة البنية التحتية والطاقة «نحن متمسكون في الاتحاد الافريقي بالإرشادات التي سبق أصدرتها منظمة الصحة العالمية باعتماد تحليل الأجسام المضادة» بي سي آر «كشرط عند السفر، لكن أيضا ندعو القائمين على الصحة والرقمنة في كافة دول القارة على الحرص باستصدار شهادات تطعيم رقمية مصحوبة بخاصية QR وذلك نظرا لرقمنة كل وثائق السفر والتعامل والأعمال في القريب جدا. وكررت أيضا أهمية تطوير النظم في المطارات والهيئات وتدريب الكوادر والأطقم الصحية والأمنية على باستخدام الاجهزة الرقمية الني تسمح بقراءة والوثائق الرقمية وغير التلامسية والتعامل بها. وأن هذا هو التوجه في العالم وفي القارة الأفريقية منذ سنوات وتسارع هذا التوجه بشكل كبير في طل الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا .

ولفتت الدكتورة أماني أبوزيد إلى أن الاتحاد الأفريقي قد تشاور مع جميع التجمعات الاقتصادية في القارة وكذلك هيئة الطيران المدني الدولية ومنظمة الصحة العالمية لبحث تداعيات إستخدام «الباسبور الأخضر» على صناعة السفر والطيران والسياحة في دول الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي وفي ضوء عدم توفر اللقاح بالكميات المطلوبة .

ونوهت الدكتورة أماني أبوزيد، إلى أنها عقدت منذ أيام اجتماع غير عادي لوزراء النقل الجوي والجهات المعنية في القارة الأفريقية لمناقشة «جواز سفر لقاح كورونا» حيث كان الهدف من هذا الاجتماع الاتفاق على موقف أفريقي موحد من هذه الأمر وآثاره على السفر الدولي بهدف تقديم التوصيات المناسبة، حيث أكد جميع المشاركون دعمهم للموقف الأفريقي المشترك وخارطة الطريق التي وضعتها مفوضية الاتحاد الأفريقي

وقالت الدكتورة أماني أبوزيد «إنها طرحت خلال الاجتماع المبادرات المختلفة التي اتخذتها إدارة البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع المركز الافريقي للوقاية والحد من الامراض والأوبئة واللجنة الأفريقية للطيران المدني (أفكاك)، ومركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، ومنظمة الطيران المدني الدولي، وأفرا، والاتحاد الدولي للنقل الجوي، وغيرها من شركات الطيران.

وأكدت مفوض الطاقة والبنية التحتية أن الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في مجال النقل الجوي لضمان إعادة التشغيل المستدام والتعافي لقطاع النقل الجوي الأفريقي تواجه تحديات مهمة بما في ذلك حظر السفر والقيود التي تمنع المواطن الأفريقي من السفر إلى قارات أخرى، علاوة على ذلك، أدخلت بعض البلدان المتقدمة مؤخرًا مبادرة لجوازات أو شهادات اللقاح الأخضر، مما يجعلها شرطًا إلزاميًا لدخول هذه البلدان

وأشارت الدكتورة أماني أبوزيد إلى أن الاجتماع وجه الدعوة إلى جميع الدول في مناطق العالم المختلفة التي أدخلت أو بصدد إدخال جوازات سفر اللقاح كشرط مسبق للسفر الدولي إلى الامتناع عن القيام بذلك نظرًا لأنه حتى الآن، لم يتم تصنيع اللقاح على نطاق واسع متوفر كما أكدته منظمة الصحة العالمية، وأن القارة الأفريقية لا يزال بها عدد كبير من مواطنيها الذين لم يتلقوا اللقاحات بعد. كما أوصى الاجتماع بالإبقاء اختبار الأجسام المضادة وال PCR باعتباره المطلب الوحيد للسفر والتنقل حتى تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع في جميع دول العالم .

ولفتت الدكتورة أماني أبوزيد إلى أن الاجتماع دعا وزراء الصحة الأفارقة والوزراء المسؤولين عن الاتصالات ونظم المعلومات إلى منح المواطنين الافارقة الذين تلقوا أو يتلقون لقاحات كورونا شهادات رقمية متوافق عليها في دول الاتحاد الأفريقي .

جدير بالذكر أن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أعلنت عدم تأييد المنظمة لاستخدام جوازات سفر لقاح كورونا في التوقيت الحالي.