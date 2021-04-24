شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم.. والطماطم بـ6.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلوجرام. - البطاطس 5 جنيهات. - البصل الأبيض 4.5 جنيه. - البصل الأحمر بـ 5 جنيهات - الكوسة بـ 8.5 جنيه. - الجزر بـ 5.5 جنيه. - الخيار بـ 7.5 جنيه. - الجوافة بـ 12 جنيها. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5.5 جنيه - الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. - الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيهات. - الفلفل الألوان 30 جنيها. - الليمون بـ 27.7 جنيه. - الفاصوليا الخضراء بـ 10 جنيهات. - التفاح السكرى 27 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ 7.5 جنيه. - اليوسفى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الموز البلدى 11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها. ‏ - البسلة بـ 7. - البرتقال البلدى بـ5 جنيهات.