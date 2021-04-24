شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: أتابع بشكل يومى تطورات كورونا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، متابعته بشكل يومي مع المحافظين لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم، وخاصة محافظة سوهاج بعد زيادة أعداد الإصابة بها بنسبة 7%، قائلا:"ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول الوضع الوبائى فى سوهاج مجرد تهويل".

وأضاف شعراوى، فى تصريحات له اليوم على هامش تفقده مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح بالجيزة، أنه لا أحد يمكنه إنكار وجود زيادة فى أعداد الإصابات ولكن ليست بالتهويل الذى نراه على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أنه تواصل مساء أمس مع محافظ سوهاج وناقش معه الوضع الوبائى بالمحافظة، وعدد الأسرة وغرف الرعاية المركزة، وطلبت منه فى حال وجود عجز بالأطباء أو الأجهزة إعداد مذكرة بذلك لتقديمها لوزيرة الصحة والسكان.

كما أكد شعراوى، عدم وجود عجز فى الأكسجين بمحافظة سوهاج قائلا: "تانكات الأكجسين موجودة وسوهاج بها المصنع الذى يورد للمحافظات بالصعيد".

واستبعد وزير التنمية المحلية تطبيق حظر التجوال بالمحافظة، مناشدا المواطنين فى كل المحافظات ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلا:" الأحياء تقوم بدورها فى ملاحقة المحال و المقاهى المخالفة التى تقدم الشيشة ولا تلتزم بالإجراءات الاحترازية، كما أننا مع المحافظين يتم تقييم رؤساء الأحياء والمدن والمراكز وفقا للالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية ولكن المواطن عليه دور كبير وللأسف المواطنون يشعرون وكأن كورونا انتهت".