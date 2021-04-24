شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن فى مصر قبل يوم من استئناف رحلات الجسر العربى للملاحة: قرار مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأردنى لدى القاهرة أمجد العضايلة أن استئناف رحلات شركة الجسر العربى للملاحة يوم غدٍ الأحد ما بين العقبة ونوبيع بعد انقطاع لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا يعتبر قرارا مهمًا.

وكشف سفير الأردن لدى القاهرة، فى تغريدة على حسابه على تويتر، أنه "قريبا سيتم بدء عمليات نقل الركاب بين الأردن ومصر ‎والعراق".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتى "ضمن أطر التكامل والشراكة الثلاثية المنشودة".

وأعلنت شركة الجسر العربى للملاحة عن عودة تشغيل الخط الملاحى نوبيع العقبة أمام الحركة البحرية، وذلك لأول رحلة من ميناء نوبيع يوم الأحد المقبل وذلك برحلات منتظمة.

وتضمنت شروط الحجز على العبارات على جميع المسافرين التأكد من وجود وثائق السفر التالية لديهم: وتتضمن الشروط فحص (PCR) سلبى (غير مصاب)، وفحص فيروس كورونا سلبى (غير مصاب) من مختبر طبى معتمد لدى وزارة الخارجية الأردنية وصادر خلال (120) ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى الأراضى الأردنية، ونموذج الإقرار الصحى وللحصول على نموذج الإقرار الصحى وتعبئته يجب مراجعة مكتب شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى نويبع، ويتعهد المسافر بموجب هذا الإقرار الصحى بالالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة فى المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الراكب تحت طائلة المسؤولية فى حال مخالفته لهذه الإجراءات، وفى حال إصابته بكوفيد-19، يتحمل المسافر مصاريف العلاج بموجب وثائق التأمين الخاصة بذلك.

كما تضمنت الشروط، سند قبض بقيمة فحص الـ(PCR) الذى سيتم إجراءه للمسافر عند الوصول.

على جميع المسافرين مراجعة مكتب شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى نويبع، لسداد قيمة فحص الـ (PCR) المطلوب عند الوصول إلى الأراضى الأردنية، والحصول على سند قبض رسمى يتم تسليمه للجهات المعنية عند الوصول، ويجب على المسافر تحديد رقم هاتف أردنى فعال لإرسال نتيجة الفحص عليه.