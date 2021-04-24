شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: تحرير 300 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بكل حسم، وتكثيف الحملات على المقاهى والأسواق للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات.

وكشف شعراوى على هامش تفقده مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح بالجيزة، عن قيام المحليات فى المحافظات بتحرير نحو 300 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمحافظات منذ بداية تطبيق غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية وحتى الآن، لافتا إلى أنه تم إدراج جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن تقييم قيادات المحليات.

وتفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مقر مشروع انشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الودي والذي يعد واحداً من خمس مجمعات حكومية سيتم انشاءها علي مستوي الوحدات المحلية بمركز ومدينة الصف والتي تأتي ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القري المصرية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وشارك في الجولة ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، حيث استمع شعراوي وراشد إلي شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي لمشروع انشاء المجمع والذي يقام علي مساحة 700 متر مربع و سيضم مقراً للوحدة المحلية القروية ، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب ، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر ، مكتب بريد ، مكتب تموين ، سجل مدني ، شهر عقاري ، وحدة تضامن اجتماعي ، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها .

وقال شعراوى، إن مجمع الخدمات الحكومية سيساهم في تيسير وتبسيط وصول الخدمات المهمة لأهالي القري وتسهيل عملية الربط الالكتروني لهذه الخدمات وحوكمتها، لافتا إلى أن كافة المراكز المستهدفة في المبادرة في 22 محافظة وعددها 51 مركز اداري تم بدء تنفيذ المشروعات فيها بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) .

وقال اللواء محمود شعراوي إنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة ، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ .

وأطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الشرح الي تفاصيل الموقف التنفيذي لمحطتي معالجة أبو عريضة والودي لخدمة عدد 14 قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي حيث من المقرر أن تعمل محطة معالجة أبو عريضة بطاقة 20 ألف م3 في اليوم وتصل إلي 28 الف م3 وهم غمازة الكبري والأخصاص ونجوع العرب ونزلة عليان وغمازة الصغري وعرب الحصار البحرية ، وكذا محطة معالجة الودي بطاقة ١٥ الف م3 في اليوم وتصل إلي 22م3 لخدمة قري المنشي وعرب العيايدة والجزيرة الشقراء وأسكر والودي والديسمي .