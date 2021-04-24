حقوقيون يتفقدون أماكن زيارة السجناء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تفقد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعدد من الإعلاميين، أماكن الزيارة التي يستقبل فيها النزلاء أسرهم في الأوقات المخصصة للزيارة، وتبين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة كورونا.

وقال النزلاء، إنه يتم السماح لهم باستقبال ذويهم في أوقات الزيارة الرسمية، والاطمئنان عليهم باستمرار وذلك بسهولة ويسر.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحي للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.