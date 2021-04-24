شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يقرر تطوير الحدائق العامة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، تطوير الحديقة الممتدة بطول طريق صبري القاضي ، ووضع مظلات ومقاعد وبرجولات وألعاب أطفال ، ورفع كفاءة الإنارة بها على غرار الحديقة العامة المجاورة لديوان المحافظة والممتدة لحديقة صنعاء، لتكون متنفساً جديداً لأهالي غرب العاصمة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، بدء أعمال نظافة الحديقة المجاورة لطريق صبري القاضي، وسرعة وضع البرجولات والمظلات وألعاب الأطفال، لتكون مكتملة قبل عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك ضمن الخطة التي وضعها محافظ كفر الشيخ ، لتطوير الحدائق العامة بالمحافظة ، لتستقبل الأهالي غرب وشرق ووسط العاصمة مجاناً دون مقابل.

حدائق

حدائق