شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 1131 طن قمح لشون وصوامع الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن توريد 1131.272 طن قمح محلي بنسبة 3.3 %من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر، وذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت عدد 1 صومعة بسعة 1000 طن وعدد 1 شونة بسعة 5000 طن، بجانب أنه يوجد بمركز ومدينة إسنا عدد 1 بنكر بسعة 23000 طن وعدد 1 شونة بسعة عدد 5000 طن، وبذلك يصبح اجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن لمحصول القمح بالأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزينى وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي «الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية» تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.