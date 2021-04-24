شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية وعلاجية لـ 1344 مواطن بقرية الإسماعيلية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، خلال يومي 21 و22 إبريل الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1344 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 251 حالة جراحة، و337 حالة أطفال، و172 باطنة، و163 قلب، و39 نساء، و48 تنظيم أسرة، و52 أسنان، و184 جلدية، و98 أنف وأذن، بالإضافة إلى عمل 80 تحاليل مختلفة وعمل 19 حالة موجات صوتية، و26 حالة رسم قلب، و5 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ 120 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 100 متردد، وذلك من خلال استخدام 8 عيادات متنقلة.