شكرا لقرائتكم خبر عن تشهد زيادة 10% في الإصابات .. تفاصيل حديث وزيرة الصحة عن الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن يوم 27 أبريل الجاري ستصل دفعة جديدة من لقاح كورونا الصيني لمصر، مشيرة إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا لتكفي احتياجات البلاد محليا وكذلك للتصدير لأفريقيا.

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، أن خطوط الإنتاج في شركة «فاكسيرا» جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا بالتعاون مع الصين، وفي انتظار وصول وفد صيني للتأكد من جاهزية الخطوط، لافتة إلى أن مصر ستنتج 40 مليون جرعة من اللقاحات في أول عام.

وأكدت أن الحكومة المصرية حريصة كل الحرص على توفير لقاحات كورونا لكافة أفراد الشعب المصري، مشيرة إلى أننا لا نملك رفاهية توفير اختيار نوع اللقاح، خاصة وأن جميع اللقاحات مأمونة وفعالة بنسبة تصل إلى 90% ،مشيرة إلى أن من 1 إلى 10 لكل مليون معرضين للإصابة بالجلطات جراء اللقاح.

وقالت إنه تم تسجيل اللقاح الروسي في هيئة الدواء لبدء توفيره محليا، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا بواقع 100 مليون جرعة سنويا من خلال خطين إنتاج تتبع شركة فاكسيرا.

ولفتت الدكتورة هالة زايد إلى أنه سيتم السماح للقطاع الخاص بالتصنيع كما أن اللقاح آمن وفعال وعلى الجميع الحصول عليه، مؤكدة أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون سنويا مع تصنيع لقاح متطور.

وأوضحت أنه سيتم تغطية كل العاملين في القطاع السياحى والطيران بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بنظام «الهيلث كود» والذى يتضمن بيانات ومعلومات عن تطعيم المسافرين للخارج، مضيفة أن العديد من الدول ستطلب شرط التطعيم .

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة الذين سجلوا لطلب اللقاحات من الفريق الطبي لا يتجاوز الـ50٪؜ ونسبة من التزموا بعد التسجيل لا يتجاوز الـ60%؜ ممن سجلوا، كما أن شهر أبريل الجاري يشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مقرونا بالأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسحيين، مضيفة أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا تشهد زيادة 10% في الإصابات و7% من الوفيات عن الموجتين الأولى والثانية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 50% من المستشفيات لعلاج كورونا ويوجد سعة سريرية بنسبة 47%.

وأكدت وزيرة الصحة، أن ١١٥ طبيبا فقط على مدار سنة و٤ أشهر فقط هم من فقدوا حياتهم نتيجة عملهم في مستشفيات عزل وإصابتهم بفيروس كورونا نتيجة العمل وليس ٥٠٠ كما يتردد، لافتة إلى أن باقي الأطباء ممن فقدوا حياتهم أخذوا عدوى الفيروس من المجتمع الذي يعيشون فيه.

وأوضحت أن الخط الساخن للعزل المنزلي 14440 وكذلك الخط الساخن 105 يستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلى والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن إبرز أزمة تواجه العمل وخاصة في محافظات الصعيد أن المرضي يذهبون للمستشفيات متأخرين بعد اسبوع و10 أيام في المنزل بما يؤدي إلى تدهور حالاتهم الصحية، مطالبة بضرورة التوجه للمستسفيات فور الإصابة والأطباء هم من يحددوا العزل المنزلي أو المستشفي.