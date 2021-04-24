شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي: 1136 مشروعا ضمن حياة كريمة داخل حيز التنفيذ في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مقر مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الودي، والذي يعد واحداً من خمس مجمعات حكومية سيتم إنشاءها على مستوي الوحدات المحلية بمركز ومدينة الصف، والتي تأتي ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القري المصرية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» .

وشارك في الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وعدد من قيادات الوزارة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد بالمحافظة والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

واستمع شعراوي وراشد، إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي لمشروع انشاء المجمع والذي يقام على مساحة ٧٠٠ متر مربع وسيضم مقراً للوحدة المحلية القروية، مقرا للمجلس المحلي القروي المنتخب، مقرا لمركز تكنولوجي مصغر، مكتب بريد، مكتب تموين، سجل مدني، شهر عقاري، وحدة تضامن اجتماعي، تعمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية على اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تفعيل وتشغيل المجمعات بعد إنشائها .

وقال اللواء محمود شعراوي إن مجمع الخدمات الحكومية سيساهم في تيسير وتبسيط وصول الخدمات المهمة لأهالي القري وتسهيل عملية الربط الالكتروني لهذه الخدمات وحوكمتها .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن كافة المراكز المستهدفة في المبادرة في ٢٢ محافظة وعددها ٥١ مركز اداري تم بدء تنفيذ المشروعات فيها بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي حيث يجري التنفيذ الفعلي لعدد 1136 مشروع في 609 قرية تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84 % من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية) .

وقال اللواء محمود شعراوي إنه يتم التجهيز لتنفيذ عدد 3767 مشروع ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروع جاهزة للتنفيذ .

وخلال الزيارة أشار محافظ الجيزة إلى أن المبادرة الرئاسية أثبتت التكاتف والتعاون القائم بين كافة مؤسسات الدولة وأنكار الذات من خلال تعزيز الجهود بين كافة المؤسسات المؤسسات والهيئات لإنجاح المبادرة الرئاسية، مطالبًا مؤسسات المجمتع المدني بضرورة المشاركة في أعمال التطوير لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة بما يسهم في تطوير الخدمات واستكمال المرافق لتغيير نمط الحياة بالقرى والمناطق الريفية لتحقيق رضا المواطن .

و قال اللواء أحمد راشد أن القيادة السياسية تولي اهتمامآ بالمبادرة وهناك متابعة مستمرة لما لها من أهمية في تحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كافة الجوانب الخدمية وذلك لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وأطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الشرح إلى تفاصيل الموقف التنفيذي لمحطتي معالجة أبوعريضة والودي لخدمة عدد ١٣ قرية محرومة من خدمة الصرف الصحي حيث من المقرر أن تعمل محطة معالجة أبوعريضة بطاقة ٢٠ ألف م٣ في اليوم، وتصل إلى ٢٨ الف م ٣ وهم غمازة الكبري والأخصاص ونجوع العرب ونزلة عليان وغمازة الصغري وعرب الحصار البحرية، وكذا محطة معالجة الودي بطاقة ١٥ الف م ٣ في اليوم وتصل إلى ٢٢م ٣ لخدمة قري المنشي وعرب العيايدة والجزيرة الشقراء وأسكر والودي والديسمي .