شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع تموينية من المنافذ المخصصة للتموين بمبلغ 39.5 جنيه في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المحافظة قامت منذ الأول من إبريل الجاري بصرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية مقررات شهر إبريل بنسبة 92.5% من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة دون أي معوقات أو ازدحام على المنافذ التموينية .

واضاف أنه تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الماضي لعدد 50686 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 60 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز بموجب البطاقات التموينية بمعدل 2.7 مليون رغيف/ يوم.