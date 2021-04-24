شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة في موسكو : مصر رقم واحد في رحلات الطيران الروسية حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير إيهاب نصر، سفير مصر في موسكو، أن استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ له أهمية كبيره لأنه يستعيد مسار هام في العلاقات بين البلدين وهو المسار السياحي وذلك في ضوء الإقبال الكبير للسائح الروسي على زيارة المقاصد السياحية المصرية.

وأضاف السفير إيهاب نصر في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: أن إستئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا سيؤدي إلى خفض تكلفة السفر وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الإقبال من جانب السائحين الروس لزيارة مصر .

وكشف سفير مصر في موسكو عن أنه على مدي الأشهر الماضية كان هناك حجم إقبال كبير من المواطنين الروس على السفر للقاهرة، موضحا أن شركات الطيران كان تسير الطرازات الأكبر من طائراتها في رحلاتها بين القاهرة وموسكو حيث كانت تشهد هذه الطائرات نسبة إمتلاء كبيرة جدا وهو ما يعكس حجم تطلع السائح الروسي لزيارة مصر.

وقال السفير إيهاب نصر «أن مصر واحدة من 14 دولة فقط تقوم روسيا بتسيير رحلات جويه معها، ومصر رقم واحد في كثافة الطيران حاليا قبل حتي إستئناف حركة الطيران الكاملة بين البلدين».

وأوضح سفير مصر في موسكو أن إتفاق الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس فيلاديمير بوتين على إستئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا هو توجيه لكافة الجهات المعنية في البلدين للإنتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لإستئناف حركة الطيران، وقال «نأمل الإنتهاء من هذه الترتيبات في أسرع وقت».

وأعاد السفير إيهاب نصر التأكيد على أن هناك حجم تطلع ضخم في السوق السياحي الروسي للسفر إلى المقاصد السياحية المصرية، مشيرا إلى أنه إلى جانب رحلات الطيران المباشرة بين القاهرة وموسكو هناك أعداد كبيرة من السائحين الروس يزورن مصر عن طريق دول أخرى مثل روسيا البيضاء.

وأكد سفير مصر في موسكو أن العلاقات السياسية بين مصر وروسيا متميزة للغاية وهناك إتفاق كبير في الرأي تجاه عدد كبير من القضايا الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وقال «العلاقات بين البلدين شهدت في السنوات الاخيرة طفره كبيره ليس فقط على المستوي السياسي فقط وإنما على كافة المستويات الأخري سواء الاقتصادية أو التجارية.

وأضاف السفير إيهاب نصر «هناك عدد من المشروعات الإقتصادية المشتركة بين البلدين يجري العمل عليها في الفترة الحالية الأمر الذي يمثل سابقة في العلاقات بين مصر وروسيا.

وأشار إلى أن من بين هذه المشروعات مشروع المحطة النووية في الضبعة وكذلك المنطقة الصناعية الروسيه في مصر.

وردا على سؤال حول إعلان وزيرا خارجية مصر وروسيا عن إطلاق العام الثقافي المصري الروسي خلال شهر مايو المقبل، قال السفير إيهاب نصر «أن مسار التواصل الإنساني بين الشعبين المصري والروسي لا يقل أهمية عن المسار السياسي والتجاري والإقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن أعلن عقب إنتهاء القمة المصرية الروسية في قمة سوتشي الأخيرة عن اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعلان عام 2020 عاما ثقافياً بين مصر وروسيا.

وأوضح سفير مصر في موسكو أن هذا الأمر أيضا يعد السابقة الأولي في تاريخ العلاقات بين مصر وروسيا ومن قبلها مع الاتحاد السوفيتي، منوها إلى أن هناك حاجة لتعميق التواصل وتفعيل وتنشيط التعاون بين الشعبين المصري والروسي في المجالات الثقافية لتواكب حجم التنسيق السياسي والإقتصادي الكبير بين الدولتين , ليمثل هذا الأمر حاضنة شعبية قويه للعلاقات بين البلدين.