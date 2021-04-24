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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انه تم الإنتهاء من إنشاء مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار، وافتتاحه قريبًا وبدء نشاطه ليصبح نقطة إشعاع ثقافي وحضاري لجامعة القاهرة بصعيد مصر.

وأصدر الدكتور محمد الخشت، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة المركز، ليضم عددًا من المتخصصين والشخصيات العامة أبرزهم الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق، والدكتور عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، وسيجتمع مجلس إدارة المركز قريبًا لوضع خطة عمل المركز في خدمة الآثار والتراث والثقافة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن خطة عمل المركز تتضمن عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات وفعاليات مشتركة بين جامعة القاهرة ممثلة في كلية الآثار وبين جامعات ومتاحف مصرية وعالمية مرموقة، كما ستشمل خطة عمل المركز إجراء الزيارات والتدريبات والرحلات العلمية لطلاب جامعة القاهرة والتعاون مع الجامعات الأخرى في أفواج شاملة الإقامة والتدريب عن طريق مدربين متخصصين من كلية الآثار ومن مراكز بحثية ومتاحف عالمية في المواقع الأثرية وإجراء البحوث العلمية.

جدير بالذكر أن مركز الدراسات والبحوث الأثرية والتراث العالمي بالأقصر، يقع بالقرب من المنطقة الأثرية ويضم 33 غرفة فندقية وقاعتين للمحاضرات؛ فضلًا عن مطاعم ومطابخ وغيرها من الخدمات.

رئيس جامعة القاهرة: قريبًا افتتاح مركز عالمي للبحوث والدراسات الأثرية بالأقصر