شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة .. محمود التهامي يحيي حفلاً للإنشاد الديني بـ 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ينظم نادي النادي بمدينة ٦ اكتوبر، اليوم السبت، حفلًا للإنشاد الديني، للمنشد محمود ياسين التهامي، على المسرح الروماني، ويبدأ الحفل في التاسعة مساءً، وذلك ضمن فعاليات سهرات رمضان في النادي.

أكد الدكتور تامر العناني المدير التنفيذي لنادي النادي فرع ٦ أكتوبر، حرص إدارة النادي على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والحرص على تنظيم الحفل بالمسرح الروماني، وذلك حرصًا على سلامة الأعضاء، مؤكدًا حرص مجلس الأمناء على مواصلة العروض والفعاليات وتلبية رغبة الأعضاء وتقديم أفضل خدمة لهم، مشيرًا إلى أن الحفل يأتي ضمن فعاليات، «سهرات رمضان في النادي».

يأتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، لتقديم حفلات ثقافية مختلفة ما بين حفلات غنائية، وعروض تمثيلية ولقاءات ثقافية مختلفة، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم.