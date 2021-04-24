شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يدعو وزيرة خارجية ليبيا لزيارة مصر في أقرب فرصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن تبادل الرؤى تجاه مُستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود تنفيذ كامل مُخرجات الحوار السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، وبما يضمن استقرار وازدهار ليبيا ورخاء شعبها الشقيق.

كما وجَّه وزير الخارجية الدعوة لنظيرته الليبية لزيارة مصر في أقرب فرصة، وذلك في إطار استمرار التشاور والتنسيق حيال تدعيم ركائز الاستقرار في ليبيا، على ضوء العلاقات التاريخية المُمتدة بين البلدين، وقد قبلت الوزيرة الليبية الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت قريب.