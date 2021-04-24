شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 78 مخالفة تموينية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية التموين بالمنيا، 5 أطنان من الدقيق مجهول المصدر، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها المديرية ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 78 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، منها 65 مخالفة للمخابز البلدية، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، بالإضافة لضبط مخالفة في مجال متابعة المواد البترولية.