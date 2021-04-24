شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأسقفية: ذكرى تحرير سيناء انتصار للإرادة السياسية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن.

وقال حنا: «تحرير سيناء كان بمثابة انتصار للإرادة السياسية المصرية التي جاءت بعد مفاوضات عديدة من الخارجية المصرية حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصرى المكثف»‏.

وأضاف المطران أن ملحمة تحرير سيناء تحكى قصة الشعب المصري المحب للسلام والحريص على حماية كل شبر من أرضه.