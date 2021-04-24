شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة : حالة من 10 حالات في المليون من الحاصلين على اللقاح يمكن إصابتها بجلطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الددكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مأمونية لقاحات فيروس كورونا المستجد هي النسبة العالمية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك لقاحات تصل نسبة فاعليتها إلى 85%.

أضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في مصر، أن نسبة حدوث الجلطات التي تم رصدها في بعض اللقاحات هي أقل من نسبة الجلطات في المجتمع بدون لقاحات، حيث إن نسبة الجلطات بدون اللقحات أعلى.

أوضحت أن عدد الحالات المحتمل إصابتها بجلطات هو حالة من بين عشر حالات في المليون بمعنى أن كل مليون فرد يتحص لعلى اللقاح، محتما إصابة حالة أو عشر حالات بحد أقصى بالجلطات.

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنهم 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.