شكرا لقرائتكم خبر عن دعم محطة مولات بلاط في الوادي الجديد بمحولين جديدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء تم تدعيم محطة محولات كهرباء بلاط بمحولين جديدين لرفع كفاءة المحطة وإستيعاب الأحمال الحالية والمستقبلية المتزايدة والتوسع في المشروعات التنموية والإستثمارية بالمحافظة ،وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في دعم قطاع الكهرباء لإستيعاب المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية فى الوادي الجديد.

وأشار المهندس محمد كامل مدير عام قطاع شبكات الكهرباء، أن قدرة المحولين تبلغ ٢٥ ميجا فولت امبير لكل منهما، لتصل قدرة المحطة بعدالتدعيمات الاخيره إلى ٢٥٠ ميجا فولت امير بدلامن من ١٩٠ ميجا فولت امبير ،بما يخدم التنمية فى الوادى الجديد.