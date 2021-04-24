شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 7 مليارات جنيه تكلفة مشروعات حياة كريمة بالصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، زيارة المقر الإدارى للشعبة الهندسية والشركات العاملة بمشروع حياة كريمة بمدينة أطفيح، وذلك في إطار جولة الوزير شعراوي اليوم لمحافظة الجيزة لتفقد المشروعات الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري بمركزي أطفيح والصف.

واستمع شعراوى وراشد إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة علي تنفيذ المشروعات حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها للنهوض بشكل متكامل بجميع الخدمات التنموية.

وقال وزير التنمية المحلية، إن برنامج تطوير القرى في المرحلة الحالية بمحافظة الجيزة يستهدف مركزين وهما مركز الصف ومركز أطفيح ، ويضم المركزين 11 وحدة محلية قريوة ، 42 قرية رئيسية ، حوالي 90 تابعا ويستفيد من المبادرة حوالي مليون مواطن بالمركزين.

وأضاف شعراوي أن التكلفة التقديرية للمشروعات المخططة والتي سيتم تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه، مضيفاً أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطي كافة قطاعات التنمية ( صرف صحي – مياه شرب غاز طبيعي – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كباري – انشاء مجمعات الخدمات).

وأضاف شعراوي أنه بدأ بالفعل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمركزين وجاري العمل وتم إسناد 14 مشروع صرف صحي، فضلا عن مشروع لتوسعة محطة مياه شرب قائمة، كما تم الانتهاء من تحديد الأماكن المطلوبة لإقامة 11 مجمع خدمات بالمركزين، وتمت معاينتها وثبت صلاحيتها فنيا وجاري التجهيز للتنفيذ ، مؤكدا أنه تم الانتهاء من حصر كافة المباني الخدمية والحكومية بنطاق المركزين، حيث إن هناك 455 مبني خدميا في قري المركزين، ما بين مباني خدمات إدارية وزراعية وتعليمية وصحية وشبابية بإجمالي مساحات حوالي 529 الف متر مربع.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة تخطط لتنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الاولي تساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، وتتمثل أهم تدخلات التنمية المحلية المخططة والتي تم موافاة جهاز تنمية المشروعات بها في تقديم تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك ، دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بإعداد تقرير شهري حول كافة المستجدات التنفيذية للمشروعات في كافة المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تقدم كل التسهيلات وتذلل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات المحددة ،مشيرا إلى أن أعمال التطوير في القري المستهدفة لن تقتصر فقط على استكمال البنية التحتية من مياه وصرف صحى وكهرباء وغيرها ، بل ستشمل كافة مناحى التنمية مما يكفل النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والذى سيؤدى الى خلق فرص استثمارية وتوفير فرص عمل لقاطني تلك القري .

ومن المقرر أن تستهدف أعمال التطوير في مختلف المجالات والتي ستشمل على إشاء 2015 منزلا لتوفير سكن كريم للأسر الأولي بالرعاية والنهوض بالنية التحتية من خلال تدعيم القري المحرومة بمياه الشرب والصرف الصحي حيث جاري العمل علي تجديد وتمديد خطوط مياه للشرب بطول 45 كم بقطاع مياه الشرب إلي جانب أنه من المقرر إنشاء 8 محطات صرف صحي وتمديد شبكات بطول 70 كم وكذا تجديد شبكات بطول 45 كم وتنفيذ 44 وصلة منزلية وتمديد شبكات الغاز الطبيعي بطول 82 كم ، بالإضافة إلي أنه سيتم انشاء وتجديد 16 وحدة صحية للنهوض والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وكذلك في مجال التعليم سيتم إنشاء 2 مدرسة بجانب رفع كفاءة 4 مدارس للنهوض بالمنظومة التعليمة وتقليل الكثافات داخل الفصول ، كما أنه سيتم إنشاء 9 مراكز شباب بالإضافة إلي رفع 11 مركز شباب وإحلال وتجديد موقف أطفيح العمومي وتجديد طرق داخلية وخارجية بطول حوالي 90كم .

وفي قطاع الكهرباء من المقرر أن يتم تطوير وتجديد شبكات الكهرباء من خلال انشاء 82 محول كابلات جهد متوسط بطول 112 كم وكالات جهد منخفض بطول 18 كم وعدد 8160 عامود كهرباء جهد منخفض و129 عامود جهد متوسط بجانب تجديد شبكات الاتصالات بالكامل.