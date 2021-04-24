شكرا لقرائتكم خبر عن الزهرة الكوكب الساطع يقترن بكوكب عطارد غدا فى مشهد بديع يزين قبة السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس يوم غدا الأحد 25 أبريل 2021 والانتقال نحو بداية الليل اقتران كوكب الزهرة الساطع بكوكب عطارد الخافت حيث سيفصل بينهما درجة واحدة وقد تكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية عطارد.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بشكل عام سيتمتع الراصدون فى النصف الشمالى للكرة الأرضية برؤية أفضل لأن الكواكب ستبقى لفترة أطول بعد غروب الشمس، أما عند خطوط العرض الجنوبية، ستغرب الكواكب فى وقت مبكر، وبغض النظر عن موقعك الجغرافى، يجب أن يكون الافق الغربى مكشوف وخالٍ من العوائق والنظر باتجاه موقع غروب الشمس.

وأوضح التقرير أن رؤية الزهرة وعطارد هذه الأيام فيه صعوبة، لذلك إذا لم تتمكن من رؤية الاقتران يوم الأحد ستكون هناك فرصة ثانية لرؤية اقتران بين هذين الكوكبين فى نهاية شهر مايو، فى ذلك الوقت، سوف يرتفع الكوكبان أعلى بعد غروب الشمس وسيبقيان فوق الافق لفترة أطول.