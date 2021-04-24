الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ1.5 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على 79 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.4 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت ضبط (79755) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (54٫542٫324) جنيه.

وضبط 1307 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، أبرزها 242 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 458 حكما قضائيا، و248 قضية تحرى ولجان فحص، وضبط 9 قضايا في مجالات (اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال)، و6 قضايا في مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام – بطاقات ائتمان - غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1434636422جنيه)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.