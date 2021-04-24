الداخلية X أسبوع.. غلق 3883 محلًا مخالفًا و80 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6751 قضية تموينية متنوعة، وضبط 944 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 5081 أرجيلة، وغلق 3883 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما ضبط 80314 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 79933 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 381 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.