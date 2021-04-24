خاص| ننشر تفاصيل أجور الموظفين وإيرادات الدولة في الموازنة الجديدة "2021 - 2022"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حصل الخليج 365 على تفاصيل بند إيرادات الدولة وأجور الموظفين في الموازنة العامة الجديدة "2021 - 2022"، والتي أعدتها وزارة المالية وجاري إرسالها للبرلمان.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 جلسات عامة، تبدأ من يوم غد الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وتشهد جلسة الأحد إلقاء البيان المالي الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2021 - 2022" وبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2021 - 2022".