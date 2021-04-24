شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد : ليس لدينا رفاهية التردد في الحصول على لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايدK وزيرة الصحة والسكان، إنه لم يتم التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا سوى من 50% من الأطقم الطبية، كما لم يلتزم من المجموعة المسجلة بالحصول على اللقاح الحاص به سوى 60% فقط.

أضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يعد هناك رفاهية التردد هو أخذ لقاح كورونا، كما أنه ليس هناك رفاهية اختيار نوع اللقاح، حيث أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا مهما جدًا تقول خلاله: «خد أي لقاح، واعتبر نفسك محظوظا بوجود لقاح كورونا».

وناشدت المواطنين بالتوجه للحصول على اللقاحات خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة، حيث إن الأولويات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنهم 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس »كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و «15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.