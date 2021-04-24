شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح حقيقة وفاة 500 طبيب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، العزاء في كل فقيد من الأطقم الطبية العاملة في مواجهة فيروس كورونا في مستشفيات العزل.

أضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في مصر، أن عدد من فقدناهم من أطباء من كانوا يعملوا في مستشفيات العزل على مدى الجائحة، وعلة مدار السنة وأربعة أشهر الماضية على أثر اكتسابهم العدوى فيروس كورونا نتيجة عملهم وليس لأسباب أخرى، هو 115 طبيبا فقط.

أوضحت: «الـ 500 طبيب الذين تم الإعلان عن وفاتهم من قبل جهات أخرى التقطوا العدوى من مصادر أخرى من المجتمع».

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنهم 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.