شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يقود حملات في شوارع قليوب وشبرا الخيمة لضبط مخالفي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة قادها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لإزالة الأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بقليوب، وشبرا الخيمة، عن تحرير 140 محضر وضبط 200 شيشة وغلق 11 مقهى مخالفة.

قامت الحملة بإزالة 60 كشك مخالف أسفل الطريق الدائري، وذلك في اطار جهود المحافظة لازالة الاشغالات والعشوائيات ولبدء تسليم المنطقة للشركة القائمة على اعمال توسعة الطريق الدائري للبدء في تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير.

كلف المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ومنع عودة أي باعة جائلين بالمنطقة وايجاد مكان حضاري بديل لهم ونقلهم اليه لمنع الظواهر العشوائية في الشوارع.

وفى اطار متابعة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإلتزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، تابع المحافظ الحملات المستمرة بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم المرور على المحلات التجارية والكافيتريات، موجها بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والغلق في المواعيد المحددة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ولن يتم التهاون في أي مخالفة، حيث تم ضبط عدد ٨٠ شيشه وتم تحرير عدد 21 محضر كمامه وغلق ٣ مقاهي.

واستكمل المحافظ الحملة بمرافقة شرطة المرافق وإدارة الإشغالات بالحي حيث تم المرور على المحلات والكافيتريات تمكنت الحملة من إزالة 18 فرش من فروشات الباعة الجائلين والتي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، كما تم أيضا إزالة عشرات الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص،وضبط 48 كرسي من امام الكافيتريات تتسبب في اشغال الطريق وضبط 1 اسطوانة بوتجاز.

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال النظافه بشوارع الحي، حيث وجه باستكمال رفع تراكمات الأتربة على جانبي طريق ترعة الاسماعيلية وتشجيره، والمتابعة الجيدة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكدًا على سحب تراخيص سيارات السرفيس والاجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وأكد الهجان، أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

ورافق المحافظ في الجولة الاستاذ مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.