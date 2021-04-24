شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الأقصر» : توافر كميات الأكسجين لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستعرضت اللجنة الطبية بالأقصر المكونة من الدكتور طاهر ايوب، وكيل وزارة الصحة والدكتورة الهام الجبلاوى، وكيل المديرية، مع محافظ الأقصر توافر كميات الأكسجين بالمحافظة سواء أسطوانات أو الأكسجين السائل.

وصرح مسئولى الصحة خلال لقائهم بالمستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر ان المستشفيات بصدد أستقبال عدد كبير من المولدات التي تكفى لأحتياجات المواطنين المتعافين من فيروس كورونا في حال أحتياجهم لأكسجين منزلى بعد التعافى وخروجهم من المستشفيات.

وناشدت اللجنة المواطنين سرعة التسجيل في الموقع الأليكترونى الرسمى للقاحات، وذلك حرصا على حياتهم، مع التاكيد على ضرورة تطبيق المواطنين للأجراءات أحترازية والحرص على التباعد الأجتماعى وغسل الآيدى بأستمرار بالماء والصابون وتطهير البيئة المحيطة.