شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات مادة التخصص لطلاب الماجستير والدكتوراة بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار توجيهات الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بمتابعة اعمال الامتحانات بالجامعة، قام الدكتور أحمد عكاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتفقد إمتحانات التخصص لطلاب الماجستير والدكتوراة فى مادة مقرر التخصص والتى اجريت بكلية التربية بقنا لعدد 69 طالب وطالبة حيث بلغ عدد الممتحنين من طلاب الماجستير 52 طالب وطالبة وعدد طلاب الدكتوراة 17 طالب وطالبة.

نائب رئيس جامعه جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدراسات العليا

وأوضح عكاوي أنه تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى.. شهد الجولة التفقدية الدكتور محسوب عبد القادر عميد كلية التربية بقنا.