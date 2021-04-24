شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة عن عدم توفر سعة سريرية في مستشفيات العزل : عارِ من الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم ضخ عدد كبير جدًا من أسرة الرعاية المركزة والتنفس الصناعي في كل مستشفيات مصر خاصة في المحافظات التي تشهد ارتفاع عدد الإصابات.

أضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في مصر، أن ما يقال بشأن عدم توفر سعة سريرية في المسشفيات الخاصة بمرضى كورونا عارِ من الصحة.

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنهم 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.