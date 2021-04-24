شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة عن زيادة إصابات كورونا : بسيطة ومنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إننا نشهد زيادات بسيطة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكنها منتظمة ومستمرة، بمعنى أن كل أسبوع أزيد من الأسبوع الذي يسبقه في عدد الإصابات ولكن بشكل بسيط.

أضافت «زايد» خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في مصر، «نعمل بـ50% من أسرة مصر داخل المستشفيات، والأسرة المتاحة ما زالت بها سعة تصل إلى 47% في أسرة الرعاية في كثير من المحافظات».

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنها 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.