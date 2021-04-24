شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة عامل بفرشوط توفي أثناء عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا واجب العزاء لأسرة عبدالسميع محمد خليفة عامل خدمات معاونة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بمسقط رأسه بقرية الدهسة والذي توفى أثناء تأدية عمله.

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي داعيا الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ،مشيرا إلى أن الفقيد كان مثالًا للتفاني والإخلاص في العمل وكان يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها ودائما ما تقف إلى جانبهم في نكباتهم.

وذكر انه سيتم توفير فرصة عمل لابن الفقيد الأكبر لمساعدة الاسرة على مصاعب الحياة.

ومن جانبه أوضح حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تم صرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفي وكذا إحلال وتجديد منزل الأسرة ضمن مبادرة حياة كريمة وصرف معاش كرامة لابن الفقيد الاصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا .