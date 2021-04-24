شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٣ حالات تعدي بالبناء المخالف بمركزي بلبيس وفاقوس في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سياده القانون على الجميع.

وفي هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالزوامل والقسم الهندسي بالوحدة، ومسؤولي الأمن بالقرية، بإزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوى بدون ترخيص على مساحة ١٠٠ متر مربع، بقرية عرب العيايدة التابعة لبساتين الإسماعيلية، وتم فك الشدة الخشبية المجهزة لإستكمال أعمال البناء المخالف وتطبيق القانون على المخالف.

وفي سياق متصل، قام مسئولي الوحدة المحلية بشبرا النخلة بمركز بلبيس، والقسم الهندسي بالوحدة بفك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوى على مساحة ١٠٠ متر، بقرية حفنا وتم ضبط المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسوادة، إزالة كلية لحالة بناء مخالف داخل الكتلة السكنية، عبارة عن قواعد خرسانية بمساحة 100متر باسم المواطن «ا. م. ا»، بناحية السعديين بزمام الوحدة المحلية بسوادة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.