شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بحميات الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مستشفى حميات الاقصر، ومركز تحيا مصر، تطعيم كبار السن والأمراض المزمنة بلقاح كورونا المستجد الذي حددته وزارة الصحة للتطعيمات، للذين سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات، فيما أعلنت مديرية الصحة انه سيتم افتتاح ٤ مراكز جديدة لتلقى اللقاح بمدن اسنا وارمنت والطود والقرنة لمواجهة الاعداد الكبيرة التي تقدمت لتلقى لقاح كورونا.

وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالاقصر، انه ان مستشفى حميات الاقصر ومركز تحيا مصر لعلاج الفيروسات يستقبلان الأشخاص الذين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة، لتلقى المصل الخاص بفيروس كورونا والتى تعمل في رمضان حتى الساعة ال ١٠ مساء .