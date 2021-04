تعرَّف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 .. ورابط الاستعلام

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2021 .. ورابط الاستعلام والان نبدء بالتفاصيل

حددت الشركة المصرية الإتصالات WE موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي بدون دفع غرامة تأخير أو قطع الخدمة أو تحويل الخط إلى نظام الاستقبال، ليكون يوم 14 مايو 2021 موعد انتهاء فترة شهر السماح الممنوح من الشركة للسداد.

وتستطيع الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 من خلال الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات ومعرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2021.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات أصدرت فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل في 15 أبريل 2021 والتى يتم خلالها المحاسبة عن الاستخدام خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2021، ومنحت الشركة شهرًا لسداد الفاتورة ينتهي في 14 مايو المقبل.

تقوم الشركة المصرية للانصالات بتحويل التليفون للعمل بنظام الاستقبال يوم 15 مايو المقبل ولمدة شهر ينتهي في 14 يونيو 2021، وترفع الشركة الخط مؤقتًا من الخدمة يوم 15 يونيو المقبل وتقوم بفرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين للفاتورة.

ويجب معرفة طرق سداد الفاتورة المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات والتى تبلغ 12 طريقة قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لاستخدامها في السداد تجنبًا للزحام على السنترالات الشركة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات طريقتين يمكن من خلالهما الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الأولي من خلال التصال بدليل التليفونات 140 من خلال التليفون الأرضي، والثانية من خلال الدخول على موقع الشركة من هــنــــــــــا ومعرفة قيمة الفاتورة بادخال رقم التليفون وكود المحافظة.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE، وخدمة فودافون كاش، وماكينات الصراف الآلي التابعة ببنكي الأهلي المصري وCIB، وخدمة فورى، وخدمة سداد، وخدمة خدماتي، ومكاتب البريد، وخدمة سداد، وخدمة مصاري، وخدمة Bee، خدمة أمان، والدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE، وخدمة ممكن.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات WE عدد 3 باقات للاشتراك في التليفون المنزلي، وهي باقة we أرضي 20 وأرضي 35 وأرضي 65، سعر الأولي 20 جنيهًا والثانية 35 جنيهًا والثالثة 65 جنيهًا، وتقدم الباقة الأولي 120 دقيقة للتليفون الأرضي شهريًا، والثانية 2500 للتليفون الأرضي أو المحمول شبكة WE وألف دقيقة للمحافظات، وتزيد الباقى الثالثة عن الثانية بتقديم 250 دقيقة أخرى لشبكات اتصالات وأورانج وفودافون، وجميع تلك الباقات تقدم خدمة التتبع وإظهار رقم الطالب.

[image:1:center]