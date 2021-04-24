شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : مصابو كورونا يذهبون للمستشفيات بعد مرور 10 أيام من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها أشارت قبل ذلك إلى أن شهر إبريل سيشهد بعض الزيادات في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وكان هذا التوقع مبنيا على ارتفاع عدد الحالات في نفس التوقيت من العام الماضي بالإضافة إلى تصاحب شهر إبريل مع عدد من المناسبات.

ووجهت «زايد» خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في مصر، بسرعة التوجه للجهات المعنية في حالة ظهور الأعراض، حيث إنه من الملاحظ في كل محافظات مصر أن جميع الحالات المصابة بالفيروس تأتي للمستشفيات بعد مرور أسبوع أو عشرة أيام من الإصابة وبعد تدهور الحالة.

أوضحت: «14440 هو الخط الساخن المسؤول عن الاستشارات الطبية، ويمكن للمواطنين الخاضعين للعزل المنزلي التواصل معه للحصول على الاستشارات الطبية اللازمة».

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنها 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.