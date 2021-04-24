شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه رسالة لأصحاب الكافيهات والمطاعم : مسؤولون عن انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الددكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بضرورة عدم الاكتظاظ في الأماكن العامة والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان، مؤكدة أن أصحاب هذه الأماكن مشتركين في المسؤولية.

ووجهت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في مصر، الشكر لوزارة الداخلية حول جهودها في السيطرة على الوضع وإغلاق الأماكن غير الملتزمة

أوضحت: «مصر من الدول القليلة جدًا في العالم التي لم تفرض حظر كامل وإغلاق كامل، وعندما فرضنا حظر لبعض الأنشطة خلال هذا الوقت من العام الماضي، كان الأمر لفترة محددة»، مؤكدة أن الالتزام يأتي في مصلحة أصحاب الأعمال والمواطنين.

كانت وزارة الصحة قد سجلت 884 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، كما سجلت وفاة 45 حالة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد الحالات في مصر إلى 220658 حالة من ضمنها 166024 حالة تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.