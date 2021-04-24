شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة ٢٢ شيشة من مقاهي بالشرقية .. وتحرير محاضر ضد 15 مواطنًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملات إزالة ورفع الإشغالات التي تتسبب في الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بشن حملة موسعه بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية، أسفرت الحملة عن مصادرة ١٢ شيشة من ملحق لملعب خماسي بقريه شرويدة، وتحرير محضرين لمحل وكافتريات لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقامت الحملة برفع الإشغالات المخالفة، وتم التحفظ على ٣٢ حالة إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبية وكراسي وترابيزات، كما قامت الحملة بتغريم ١٥ مواطن مخالف بالمواصلات العامة الغرامة الفورية المقررة، لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والميادين العامة وفتح الطريق لعبور السيارات والمواطنين، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، أسفرت الحملة عن ضبط ٣ شيش بكافتريا على طريق مدرسة السويدي، و٧ شيش بثلاث كافتريات بديرب نجم، و٣٠ كرسي إشغال طريق وتم تحرير محاضر للمخالفين، ورفع كافة الإشغالات بشارع النصر لتيسير حركة السيارات والمواطنين، كما تم تفرقة الباعة الجائلين بشارع الغروب حتى كوبري الري، وفض التجمعات امام المحال التجارية لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بشن حملة لرفع الإشغالات بالتعاون مع إدارة المواقف بمجلس المدينة، وشملت الحملة شارع بورسعيد القيسارية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حفاظاً على حق المواطن والمظهر الحضاري والجمالى للمراكز والمدن.