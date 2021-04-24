شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر بعد حصوله على حكم تعويض ضد محمد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حساب على موقع فيس بوك، منسوب لأحد أقارب الطيار أشرف أبواليسر، صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان، وفاة الأخير منذ قليل.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من الطيار أشرف أبواليسر، والتى تطالب «رمضان» بتعويض قدره 25 مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بعد نشره صورة من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار المتضرر.

وذكرت الدعوى أن محمد رمضان استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائى «مش بتفتش في المطار»، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.