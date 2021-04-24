شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضد تجاوزات السائقين بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الوحدات المحلية ومسئولي إدارة المرور بالمحافظة، بشن حملات رقابية وتفتيشية على جميع المواقف الداخلية والإقليمية بالمحافظة للتأكد من عدم استغلال السائقين وقائدي السيارات للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة.

وأوضح محافظ قنا أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود تم تكليف مسئولي إدارة المرور، ورؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للمواقف بالمرور بشكل يومي على المواقف للتأكد من انتظام حركة السير بها، مشيرا إلى أن غرف العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً أن أي مخالفات يرتكبها قائدو السيارات سوف يتم مواجهتها بكل حسم.

وأضاف أنه لا زيادة في تسعيرة المواصلات الداخلية مع ثبات أسعار المواصلات التي تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى وذلك لثبات أسعار السولار، كما أنه سبق وأن تم خفض أسعار الوقود دون تخفيض تعريفة المواصلات.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو السيارات تخالف التعريفة التي تم اقرارها من قبل على الخط الساخن لمحافظة قنا 15441 وعلى الرقم 3337291 غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والرقم 3130800 غرفة عمليات ادارة مرور قنا، مؤكداً أن تلك الأرقام تعمل على مداري الساعة لتلقى أي شكاوى من قبل المواطنين من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة.