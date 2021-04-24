شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة : نسبة حدوث الجلطات بعد التطعيم من 1: 10 لكل مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن نسبة مأمونية وفاعلية اللقاحات تصل إلى 90% مشيرة إلى أن من واحد إلى 10 لكل مليون معرضين للإصابة بالجلطات جراء اللقاح وتابعت : كلها احتمالات لا يمكن الجزم بها . وأضافت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه سيتم تغطية كل العاملين في القطاع السياحى والطيران بلقاح كورونا ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بنظام الهلث كود، والذى يتضمن بيانات ومعلومات عن تطعيم المسافرين للخارج وتابعت : العديد من الدول ستطلب شرط التطعيم .

وأنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و 12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.