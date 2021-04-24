شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه لا زيادة فى تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشًا وتثبيت سعر السولار.

جاء ذلك فى تصريحات للوزير، على هامش جولته التفقدية اليوم بمحافظة الجيزة لمتابعة بعض المشروعات الجارية فى إطار مبادرة حياة كريمة، ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا وعدم الاضرار بالمواطنين.

كما طالب اللواء محمود شعراوى بضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات بمتابعة ثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات.

وناشد اللواء محمود شعراوى، المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أى شكوى فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "[email protected] ".