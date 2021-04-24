شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غداً ورياح مثيرة للرمال والأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة لمدة يوم واحد، وهو غدا الأحد، حيث ترتفع درجة الحرارة بشكل مؤقت بسبب مرور كتلة جنوبية حارة غرب البلاد

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تنشط الرياح على غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة وتنخفض الرؤية الأفقية على القاهرة وشمال الصعيد بسبب الشوائب العالقة نهارا وسرعان ما تتقدم الجبهة الباردة في نهاية اليوم وتنخفض معها الحرارة.

وأكدت : كما يظل الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد خلال الايام القادمة ولا تزال درجات الحرارة منخفضة نسبيا ليلا وفي الصباح الباكر لذلك يرجي عدم الانخداع في درجات الحرارة.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.